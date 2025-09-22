Johan Sugiharto Tegaskan Tidak Terlibat Importasi Ilegal

jpnn.com, SURABAYA - Pengusaha asal Malang, Johan Sugiharto kembali buka suara terkait isu dirinya terlibat dalam praktik importasi ilegal melalui Blue Ray Cargo.

Johan menegaskan bahwa dia maupun perusahaannya sama sekali tidak pernah terlibat dalam aktivitas importasi ilegal, apalagi mendapatkan perlakuan khusus dari pihak mana pun.

Dia menyebut nama Blue Ray Cargo baru diketahuinya setelah isu tersebut ramai diperbincangkan di media sosial.

“Sekali lagi saya tegaskan, perusahaan saya tidak pernah terlibat dalam aktivitas importasi. Nama Blue Ray Cargo yang disebut dalam pemberitaan itu pun baru saya dengar setelah isu ini ramai,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (22/9).

Lebih lanjut, Johan menambahkan perusahaannya selama ini selalu beroperasi sesuai aturan yang berlaku.

Dia memastikan seluruh kewajiban perpajakan dijalankan dengan benar serta menekankan komitmen untuk selalu menjaga kepatuhan hukum dalam setiap kegiatan bisnis.

Sebagai pengusaha yang juga dikenal aktif dalam kegiatan sosial di Malang, Johan menyayangkan beredarnya informasi menyesatkan tersebut.

Menurutnya, kabar tidak benar itu justru merugikan nama baik dirinya maupun perusahaannya.