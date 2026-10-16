Joheirry Mola Akan Jadi Saksi Kemegahan Grand Final 20th Miss Indonesia 2026

jpnn.com, JAKARTA - Miss World 2026 Joheirry Mola, bakal hadir sebagai tamu kehormatan dalam Grand Final 20th Miss Indonesia 2026.

Grand Final 20th Miss Indonesia 2026 dijadwalkan tayang secara langsung dan eksklusif di stasiun televisi RCTI pada Jumat (16/10), mulai pukul 15.55 WIB.

Kehadiran Joheirry di panggung utama Miss Indonesia tidak hanya untuk menyaksikan jalannya acara, tetapi juga mendampingi Miss Indonesia 2025, Audrey Bianca Callista, dalam prosesi penyematan mahkota (crowning) kepada pemenang Miss Indonesia 2026.

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Kedatangan Joheirry Mola juga menjadi pengingat akan perjalanannya hingga dinobatkan sebagai Miss World 2026.

Mewakili Republik Dominika, Joheirry berhasil melewati berbagai tahapan penjurian yang ketat dengan mengandalkan keanggunan dan daya juang yang tinggi.

Dedikasinya melalui inisiatif Beauty with a Purpose berhasil menarik perhatian juri dan masyarakat internasional.

Penampilannya dalam babak Fast Track hingga kecerdasannya menjawab pertanyaan pada sesi penentuan menunjukkan konsistensinya selama kompetisi.

Joheirry Mola membuktikan bahwa kecantikan sejati dapat berjalan beriringan dengan empati dan tujuan mulia. Perjalanan tersebut mengantarkannya meraih mahkota Miss World 2026.