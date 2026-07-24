John Herdman Andalkan Pemain Lokal di ASEAN Hyundai Cup 2026, Persib Kirim 7 Nama

jpnn.com, JAKARTA - Juara bertahan tiga kali beruntun Liga Indonesia, Persib Bandung, resmi menjadi klub penyumbang pemain terbanyak dalam skuad final Timnas Indonesia pilihan pelatih John Herdman untuk gelaran ASEAN Hyundai Cup 2026.

Di turnamen yang dulunya bernama Piala AFF itu, Persib menyumbangkan tujuh pemain, yaitu Beckham Putra, Thom Haye, Eliano Reijnders, Marc Klok, Saddil Ramdani, serta dua penggawa anyar mereka, Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangoen.

Di posisi kedua, sebagai klub dengan penyumbang pemain terbanyak adalah Persija Jakarta yang diwakili enam pemain. Mereka adalah Rizky Ridho, Jordi Amat, Dony Tri Pamungkas, Shayne Pattynama, Rayhan Hannan, dan penggawa baru Nadeo Argawinata.

Sementara itu, dari pemusatan latihan yang dilakukan dari awal bulan ini di Bali, pelatih John Herdman memilih nama-nama yang mayoritas bermain di kompetisi dalam negeri di Piala AFF.

Tercatat, hanya ada tiga pemain diaspora yang dipanggil Herdman. Ketiga nama ini adalah Marselino Ferdinan di Oxford United (Inggris), Justin Hubner di Fortuna Sittard (Belanda), dan pemain yang baru saja menjadi Warga Negara Indonesia Mitchell Baker di Vermont Green (Amerika Serikat).

Adapun, Piala AFF yang menjadi turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara itu resmi dimulai pada hari ini Jumat dan akan berlangsung hingga 26 Agustus.

Indonesia sendiri tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Perjalanan Garuda akan dimulai dengan menjamu Kamboja di Stadion Pakansari, Bogor, pada Senin (27/7).

Setelah itu, Indonesia akan menghadapi Timor Leste di Chonburi pada 31 Juli, lalu kembali bermain di Pakansari melawan Vietnam pada 3 Agustus, dan kemudian menutup laga fase grup dengan laga tandang kontra Singapura di Jalan Besar Stadium pada 7 Agustus.