menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » John Herdman Bakal Memperkuat Skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2027

John Herdman Bakal Memperkuat Skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2027

John Herdman Bakal Memperkuat Skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2027
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Foto: Ricardo

jpnn.com - JAKARTA — Pelatih Timnas Indonesia John Herdman akan memperkuat timnya menghadapi Piala Asia 2027. Pelatih yang membawa Timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 itu akan memanggil beberapa pemain, termasuk yang baru.

"Saya pikir kami akan menyambut beberapa pemain baru dalam enam bulan ke depan," kata John Herdman dalam konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) malam.

Dia menjelaskan para pemain itu termasuk yang belum pernah bekerja sama dengannya, maupun yang akan kembali setelah dilanda cedera. Pelatih asal Inggris itu menyebut salah satu penggawa yang dinantikan ialah Jaz Idzes.

Baca Juga:

Jay akan kembali bergabung ke Timnas Indonesia setelah sempat absen di ajang FIFA ASEAN Cup 2026.

Kehadiran Idzes akan menambah ketangguhan lini belakang Garuda.

"Itu akan menjadi momen yang menarik," tegas Herdman.

Baca Juga:

Dia juga menyebut sejumlah pemain, seperti Mees Hilgers, Miliano Jonathans, Marselino Ferdinan, akan terus dipantau dan diharapkan bisa menjadi bagian dari tim untuk turnamen mendatang.

Herdman mengatakan bahwa sebelum menghadapi Piala Asia, timnya akan berlaga pada dua pertandingan besar November mendatang.

John Herdman memperkuat skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Asia 2027. Pemain baru akan dipanggil, dan yang cedera akan masuk lagi ke tim.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI