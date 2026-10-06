John Herdman Bakal Memperkuat Skuad Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2027

jpnn.com - JAKARTA — Pelatih Timnas Indonesia John Herdman akan memperkuat timnya menghadapi Piala Asia 2027. Pelatih yang membawa Timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 itu akan memanggil beberapa pemain, termasuk yang baru.

"Saya pikir kami akan menyambut beberapa pemain baru dalam enam bulan ke depan," kata John Herdman dalam konferensi pers di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10) malam.

Dia menjelaskan para pemain itu termasuk yang belum pernah bekerja sama dengannya, maupun yang akan kembali setelah dilanda cedera. Pelatih asal Inggris itu menyebut salah satu penggawa yang dinantikan ialah Jaz Idzes.

Baca Juga: Cristian Gonzales Rela Beli Tiket Demi Dukung Timnas Indonesia

Jay akan kembali bergabung ke Timnas Indonesia setelah sempat absen di ajang FIFA ASEAN Cup 2026.

Kehadiran Idzes akan menambah ketangguhan lini belakang Garuda.

"Itu akan menjadi momen yang menarik," tegas Herdman.

Dia juga menyebut sejumlah pemain, seperti Mees Hilgers, Miliano Jonathans, Marselino Ferdinan, akan terus dipantau dan diharapkan bisa menjadi bagian dari tim untuk turnamen mendatang.

Herdman mengatakan bahwa sebelum menghadapi Piala Asia, timnya akan berlaga pada dua pertandingan besar November mendatang.