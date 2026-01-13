John Herdman Bakal Seleksi Pelatih Lokal sebagai Asisten Timnas Indonesia
jpnn.com - Gerak cepat langsung dilakukan John Herdman seusai diangkat menjadi pelatih Timnas Indonesia.
Pria kelahiran 19 Juli 1975 itu bakal melakukan seleksi terhadap sejumlah pelatih lokal yang akan menjadi asistennya.
Dalam beberapa waktu ke depan, pria asal Consett tersebut mengaku akan mengumumkan ke publik mengenai staf pelatih lokal yang akan mendampingi dirinya di Skuad Garuda.
"Akan diproses dalam dua hingga tiga minggu ke depan. Kami akan menunjuk dan saat ini saya belum bisa berbicara banyak," ujar mantan pelatih Kanada di Piala Dunia 2022 itu.
Nantinya, staf kepelatihan lokal yang terpilih akan mengisi pos analis serta beberapa posisi lainnya.
John Herdman ingin memastikan adanya transfer ilmu kepada jajaran pelatih lokal agar ke depannya mereka dapat mewarisi model kepelatihan yang dia terapkan.
"Kami memastikan banyak menggunakan tenaga pelatih lokal dan memberikan mereka kesempatan."
"Ketika anda meninggalkan negara ini, tentu ada warisan yang bisa diberikan dan saya akan memberikan kepada mereka," ujar John.
