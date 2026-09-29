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John Herdman Bangga dengan Perjuangan Timnas Indonesia

John Herdman Bangga dengan Perjuangan Timnas Indonesia
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Pelatih Timnas Indonesia John Herdman (kedua dari kiri) seusai laga melawan Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (28/9). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia harus puas bermain imbang melawan Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026.

Berlaga di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (28/9) skuad asuhan John Herdman itu ditahan imbang bermain skor 0-0.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan bahwa semua pemainnya sudah menampilkan permainan terbaik.

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Terlebih skuad Garuda harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-37 seusai Thom Haye diusir setelah melanggar Arif Aiman.

“Saya sangat bangga kepada mereka, benar-benar bangga kepada mereka, satu per satu. Mereka memberikan segalanya malam ini,” ujar pelatih kelahiran 19 Juli 1970 itu.

“Seperti yang sudah saya katakan kepada para suporter, para pemain sudah menampilkan kemampuan mereka di lapangan,” sambung Herdman.

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Herdman sendiri setelah ini akan fokus menatap laga berikutnya melawan Bangladesh.

Sejauh ini kans skuad Garuda masih terbuka untuk melangkah ke final dengan catatan harus bisa menang besar melawan Bangladesh.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman sebut para pemainnya sudah luar biasa bermain imbang melawan Malaysia, Senin (28/9)

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