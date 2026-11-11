John Herdman Beri Kesempatan kepada Pemuda 20 Tahun Persija Jakarta

jpnn.com - John Herdman memberikan kesempatan kepada salah satu talenta muda Persija Jakarta untuk mencicipi persaingan di level Timnas Indonesia senior.

Pemain tersebut ialah Arlyansyah Abdulmanan yang masuk dalam daftar pemanggilan untuk pemusatan latihan di Bali pada 9-17 November 2026.

Bagi pemain berusia 20 tahun itu, pemanggilan kali ini menjadi momen penting dalam perjalanan kariernya.

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Arly berkesempatan menunjukkan kemampuan di hadapan John Herdman setelah sebelumnya lebih banyak memperkuat tim nasional kelompok umur.

Arlyansyah Abdulmanan Naik ke Timnas Senior

Arly bukan pemain yang benar-benar asing di lingkungan tim nasional. Dia pernah memperkuat Timnas Indonesia U-19, U-20, hingga U-23 sepanjang periode 2024–2025.

Kesempatan kali ini datang setelah dia memperlihatkan perkembangan bersama Persija. Dari sembilan pertandingan BRI Super League 2026/27, Arly selalu mendapatkan menit bermain dan berhasil menyumbangkan satu gol.

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Penampilannya juga sempat mendapat pengakuan ketika dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik Piala Presiden 2026.

"Pemanggilan ini menjadi pencapaian yang sangat berarti bagi saya. Kesempatan tersebut merupakan buah dari usaha yang selama ini saya lakukan dan menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kemampuan," ujar Arly.