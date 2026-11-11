menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » John Herdman Beri Kesempatan kepada Pemuda 20 Tahun Persija Jakarta

John Herdman Beri Kesempatan kepada Pemuda 20 Tahun Persija Jakarta

John Herdman Beri Kesempatan kepada Pemuda 20 Tahun Persija Jakarta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Satu dari dua Young Guns Persija Jakarta yang sedang viral Arlyansyah Abdulmanan (tengah). Foto: persija

jpnn.com - John Herdman memberikan kesempatan kepada salah satu talenta muda Persija Jakarta untuk mencicipi persaingan di level Timnas Indonesia senior.

Pemain tersebut ialah Arlyansyah Abdulmanan yang masuk dalam daftar pemanggilan untuk pemusatan latihan di Bali pada 9-17 November 2026.

Bagi pemain berusia 20 tahun itu, pemanggilan kali ini menjadi momen penting dalam perjalanan kariernya.

Baca Juga:

Arly berkesempatan menunjukkan kemampuan di hadapan John Herdman setelah sebelumnya lebih banyak memperkuat tim nasional kelompok umur.

Arlyansyah Abdulmanan Naik ke Timnas Senior

Arly bukan pemain yang benar-benar asing di lingkungan tim nasional. Dia pernah memperkuat Timnas Indonesia U-19, U-20, hingga U-23 sepanjang periode 2024–2025.

Kesempatan kali ini datang setelah dia memperlihatkan perkembangan bersama Persija. Dari sembilan pertandingan BRI Super League 2026/27, Arly selalu mendapatkan menit bermain dan berhasil menyumbangkan satu gol.

Baca Juga:

Penampilannya juga sempat mendapat pengakuan ketika dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik Piala Presiden 2026.

"Pemanggilan ini menjadi pencapaian yang sangat berarti bagi saya. Kesempatan tersebut merupakan buah dari usaha yang selama ini saya lakukan dan menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kemampuan," ujar Arly.

John Herdman memberikan kesempatan kepada salah satu talenta muda Persija Jakarta untuk mencicipi persaingan di level Timnas Indonesia senior.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI