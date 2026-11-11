John Herdman Beri Sinyal untuk Noah Adnan, Naturalisasi Jadi Penentu
jpnn.com - Peluang Timnas Indonesia mendapatkan tambahan pemain keturunan kembali terbuka. Kali ini, bek muda yang berkarier di Amerika Serikat, Noah Adnan, masuk radar pelatih John Herdman dan berpeluang memperkuat skuad Garuda.
Noah Adnan menjadi satu dari 22 pemain yang dipanggil Herdman untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Bali pada FIFA Matchday November 2026.
Nama pemain berusia 24 tahun tersebut mungkin belum terlalu dikenal oleh pencinta sepak bola Indonesia. Saat ini, dia memperkuat Loudoun United yang berkompetisi di divisi kedua Liga Amerika Serikat.
Meski lahir dan memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat, Noah mempunyai darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari Jakarta. Latar belakang keluarga tersebut membuka peluang baginya untuk membela Timnas Indonesia.
Namun, ada satu hal yang perlu dipastikan sebelum Noah bisa mengenakan seragam Merah Putih, yakni status kewarganegaraannya. Sejumlah basis data sepak bola, seperti Transfermarkt, FBref, dan Sofascore, mencantumkan Amerika Serikat sebagai kewarganegaraannya.
Jika memang belum berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), Noah perlu melalui proses perpindahan kewarganegaraan sesuai ketentuan yang berlaku agar bisa memperkuat Timnas Indonesia dalam pertandingan resmi.
John Herdman pun memberikan sinyal positif mengenai peluang tersebut. Pelatih asal Inggris itu menyebut Noah berkesempatan memperoleh paspor Indonesia, sebagaimana adiknya, Zane Adnan.
Zane sendiri lebih dahulu memilih Indonesia sebagai negara yang dibelanya. Dia telah memperkuat Timnas basket Indonesia sejak 2023.
John Herdman membuka peluang naturalisasi Noah Adnan, bek muda yang berkarier di Amerika Serikat. John ingin melihat langsung penampilan Noah pada TC di Bali.
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