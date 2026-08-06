John Herdman Bicara Kekuatan Singapura Menjelang Duel Hidup Mati Lawan Timnas Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia bakal waspada dengan kekuatan Singapura saat saling jumpa pada laga pemungkas Grup A ajang ASEAN Championship 2026.

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman menyebut bahwa Irfan Fandi dan kolega sedikit diunggulkan seusai akan bermain di hadapan publik sendiri.

Tidak hanya itu skuad asuhan Gavin Lee itu juga tengah dalam performa terbaik pada ajang akbar sepak bola ASEAN tersebut.

Tim berjuluk The Lions itu tengah menghuni posisi kedua klasemen sementara Grup A di bawah Vietnam dengan koleksi tujuh angka.

“Kami melakoni laga tandang yang tidak mudah melawan tim yang sangat terorganisasi, tim yang sudah menunjukkan sepanjang turnamen bahwa mereka sulit dikalahkan.”

“Singapura tidak kebobolan banyak gol dan memiliki mental kolektif yang sangat baik,” ujar Herdman.

Juru taktik kelahiran 19 Juli 1975 itu berharap anak asuhannya bisa memenangi laga terlebih komposisi pemain yang dibawa cukup berpengalaman.

Pemain-pemain seperti Thom Haye, Marc Klok, hingga Jordi Amat yang diharapkan bisa menjadi pembeda pada laga penentu langkah skuad Garuda tembus semifinal tersebut.