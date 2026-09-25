John Herdman Bongkar 3 Kekuatan Singapura, Timnas Indonesia Wajib Waspada
jpnn.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana Grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Pelatih John Herdman memberi perhatian serius terhadap kekuatan kolektif The Lions yang dinilainya bisa membuat Skuad Garuda kesulitan.
Indonesia akan berhadapan dengan Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (25/9/2026). Pertandingan ini menjadi laga pertama Garuda di Grup A yang juga dihuni Malaysia dan Bangladesh.
John Herdman mengaku mendapat pelajaran penting dari pertemuan sebelumnya dengan Singapura di Piala AFF 2026. Berdasarkan evaluasinya, ada sejumlah aspek yang membuat The Lions tidak mudah ditembus.
Herdman melihat para pemain Singapura mampu menjalankan sistem permainan secara konsisten. Organisasi permainan mereka menjadi salah satu hal yang paling diwaspadai Indonesia.
"Pelajaran terbesar dari pertandingan melawan Singapura di Piala AFF 2026 itu ialah mereka merupakan tim yang sangat tangguh, memiliki kedisiplinan yang tinggi secara taktik," ujar Herdman dalam konferensi pers jelang pertandingan.
Namun, persoalannya bukan hanya kedisiplinan. Menurut Herdman, sebagian besar pemain Singapura sudah cukup lama bermain bersama di bawah arahan pelatih yang sama.
Kondisi tersebut membuat mereka makin memahami karakter rekan setim dan sistem permainan yang harus dijalankan.
"Mereka punya banyak waktu bersama, saling memahami, dan paham sistem taktik mereka," kata Herdman.
Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Pelatih John Herdman mewaspadai tiga kekuatan Singapura.
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