John Herdman Bongkar Alasan Panggil Alta Ballah Masuk Timnas

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman blak-blakan mengungkap alasan di balik keputusannya memanggil Alta Ballah untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) di Bali pada November 2026.

Kecepatan pemain Dewa United tersebut ternyata menjadi salah satu faktor utama yang membuatnya masuk radar pelatih asal Inggris itu.

John Herdman secara khusus menyoroti kemampuan Alta dalam menyisir sisi sayap. Dia menilai, Timnas Indonesia masih membutuhkan pemain dengan karakter cepat untuk menambah variasi serangan Skuad Garuda.

"Saya menyukai profil Alta, terutama dari segi kecepatan. Sebelumnya, saya sudah mengatakan bahwa kami membutuhkan lebih banyak pemain cepat di area sayap. Dia tentu bisa memberikan hal tersebut. Karena itu, saya perlu mengevaluasinya lebih jauh," kata John Herdman.

Dengan demikian, Herdman memiliki lebih banyak pilihan pemain yang mempunyai kecepatan untuk mendukung permainan menyerang Timnas Indonesia.

Selain memanggil Alta Ballah, Herdman juga memberikan kesempatan kepada Taisei Marukawa.

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Dia mengaku antusias memantau perkembangan pemain yang tampil menonjol di kompetisi domestik.

Baginya, performa seorang pemain bisa berubah sepanjang musim sehingga pemanggilan ke Timnas harus mempertimbangkan kondisi terkini.