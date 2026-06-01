John Herdman Bongkar Alasan Terpincut Rayhan Hannan, Bukan Sekadar Soal Gol dan Asis

jpnn.com - Rayhan Hannan mendapat pujian dari Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menjelang agenda FIFA Matchday Juni 2026.

Ada alasan khusus yang membuat Herdman jatuh hati kepada gelandang muda Persija Jakarta tersebut.

Bukan karena statistik gol atau asis semata, Herdman terpikat oleh karakter bermain Hannan yang dinilai langka dimiliki pemain muda Indonesia.

Pelatih asal Inggris itu menyebut Hannan memiliki intensitas tinggi yang terus menyala sepanjang pertandingan.

"Rayhan Hannan adalah pemain muda yang bagus. Saya senang melihat intensitas permainannya," ujar Herdman.

Menurutnya, Hannan memiliki naluri alami untuk menekan lawan dan merebut kembali bola tanpa harus terus-menerus mendapat instruksi dari pelatih. Karakter agresif seperti itu menjadi salah satu fondasi yang ingin dibangun di skuad Garuda.

"Satu hal yang saya tanamkan dalam identitas taktik Timnas Indonesia ialah intensitas, dan saya rasa Hannan melakukannya secara alami. Dia memiliki keinginan untuk merebut bola tanpa harus pelatih suruh," lanjutnya.

Tak hanya soal kerja keras, Herdman juga dibuat terkesan oleh kreativitas Hannan saat menguasai bola.