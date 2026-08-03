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John Herdman Bongkar Penyebab Timnas Indonesia Kalah Telak dari Vietnam

John Herdman Bongkar Penyebab Timnas Indonesia Kalah Telak dari Vietnam
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Gelandang Timnas Indonesia Thom Haye (kiri) menguasai bola saat menghadapi Vietnam pada lanjutan fase grup Piala AFF 2026. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas Indonesia harus membayar mahal kesalahan yang dilakukan pada awal pertandingan saat dibungkam Vietnam 0-3 dalam laga Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari, Senin (3/8/2026).

Pelatih John Herdman menyebut gol mudah yang diberikan kepada Vietnam menjadi awal runtuhnya permainan Timnas Indonesia.

"Kami seharusnya lebih siap menghadapi permainan langsung dan duel fisik Vietnam pada 10 hingga 15 menit pertama."

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"Saya rasa kami memberikan mereka gol yang terlalu mudah. Ketika Anda melakukan itu melawan tim seperti Vietnam, pertandingan akan menjadi sangat sulit karena mereka bisa menyerang lewat serangan balik, dan mereka melakukannya," ungkap Herdman.

Setelah unggul, Vietnam tidak lagi memaksakan penguasaan bola.

Mereka memilih menunggu kesalahan Indonesia sebelum melancarkan serangan balik yang berkali-kali merepotkan lini belakang Garuda.

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Situasi itu membuat Indonesia kesulitan mengembangkan permainan hingga gagal mencetak gol.

Herdman mengakui timnya belum cukup rapi menjaga keseimbangan saat menyerang.

Pelatih John Herdman mengungkapkan penyebab kekalahan Timnas Indonesia dari Vietnam. Gol mudah lawan pertama menjadi petaka.

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