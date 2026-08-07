John Herdman Bongkar PR Besar Timnas Indonesia Menjelang Jumpa Singapura
jpnn.com - Laga kontra Singapura bukan sekadar penentuan nasib Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.
Bagi John Herdman, pertandingan tersebut juga menjadi kesempatan untuk mengukur sejauh mana perkembangan Skuad Garuda.
Timnas Indonesia akan menantang Singapura pada laga terakhir Grup A di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026) pukul 20.00 WIB.
Garuda tidak memiliki pilihan selain menang jika ingin melanjutkan langkah ke babak semifinal.
Penyelesaian Akhir Jadi Perhatian
Hasil buruk saat takluk 0-3 dari Vietnam masih menyisakan sejumlah catatan yang harus segera dibenahi. Namun, Herdman menegaskan evaluasi itu tidak akan mengubah pendekatan tim menghadapi pertandingan hidup-mati nanti.
Pelatih asal Inggris tersebut mengaku ada beberapa sektor yang masih belum bekerja sesuai harapan. Salah satu yang paling disorot ialah efektivitas saat memanfaatkan peluang di depan gawang lawan.
"Kami memang harus lebih tajam ketika mendapatkan kesempatan mencetak gol. Namun jika pemain terus dibebani untuk memikirkan hal itu, mereka justru akan kehilangan kebebasan bermain," jelasnya.
Siapkan Strategi Hadapi Singapura
Selain urusan mencetak gol, Herdman menilai perpindahan dari menyerang ke bertahan maupun sebaliknya juga masih membutuhkan penyempurnaan.
John Herdman mengungkap PR terbesar Timnas Indonesia jelang laga hidup-mati melawan Singapura.
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