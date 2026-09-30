John Herdman Buka Suara Menjelang Timnas Indonesia vs Bangladesh, Ini yang Terjadi
jpnn.com - Timnas Indonesia tengah fokus menatap laga pemungkas fase grup FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Bangladesh.
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyebut anak asuhnya memiliki antusiasme tinggi menjelang pertandingan yang akan menentukan langkah skuad Garuda di turnamen tersebut.
Kevin Diks dan kolega membutuhkan kemenangan dengan selisih gol besar untuk menjaga peluang menembus partai final FIFA ASEAN Cup 2026.
"Ada antusiasme yang luar biasa di dalam grup. Kami akan menjalani pertandingan ketiga dengan segala sesuatu masih bisa diperjuangkan," ujar Herdman.
"Para pemain sudah melakukan pemulihan. Kami menjalani dua pertandingan dalam beberapa hari. Mereka terlihat sangat fokus malam ini."
Timnas Indonesia juga harus berharap hasil pertandingan Malaysia melawan Singapura berpihak pada mereka. Skuad Garuda saat ini kalah selisih gol dari Malaysia setelah hanya mampu menang 2-0 atas Singapura.
Pada pertandingan lainnya, Malaysia berhasil meraih kemenangan 3-0 atas Bangladesh.
Menarik ditunggu laga Timnas Indonesia melawan Bangladesh pada FIFA ASEAN Cup 2026.
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menilai anak asuhannya sangat antusias menatap laga akbar melawan Bangladesh, Kamis (1/10) mendatang
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