John Herdman: Ciri Khas Negara Ini, Ketahanan Luar Biasa dan Pantang Menyerah

jpnn.com - JAKARTA - Timnas U-19 Indonesia menyapu bersih fase grup Piala AFF U19 2026 setelah menaklukkan Vietnam dengan skor 2-1 di Stadion Utama Sumatera Utara, Minggu (7/6).

Kemenangan atas Vietnam melengkapi hasil positif Garuda Muda yang menumbangkan Myanmar dan Timor Leste dengan skor yang sama, yaitu 3-0 pada pertandingan lain di fase grup.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memuji sikap pantang menyerah yang ditunjukkan para pemain Garuda Muda yang memetik kemenangan di semua laga fase grup Piala AFF U19 2026.

"Sekelompok anak muda itu (skuad Timnas U-19) menunjukkan apa yang menjadi ciri khas negara ini: ketahanan luar biasa dan sikap pantang menyerah," kata John Herdman mengawali konferensi pers jelang laga FIFA Match Day melawan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Senin (8/6).

Herdman pun menyampaikan selamat atas pencapaian Timnas U-19 Indonesia bersama pelatih Nova Arianto.

Pelatih asal Inggris itu mengatakan timnas U19 menunjukkan performa yang luar biasa untuk melaju ke babak berikutnya dan berharap tim tersebut juga berhasil meraih kemenangan pada laga selanjutnya.

Herdman berharap pada pertandingan berikutnya dirinya memiliki kesempatan untuk datang dan menyaksikan langsung permainan timnas U19 di Sumatera Utara.

Sebelum mewujudkan rencananya ke pertandingan Timnas U19, Herdman harus menyiapkan timnas senior untuk menghadapi Mozambik dalam laga FIFA Match Day di SUGBK pada Selasa (9/6).