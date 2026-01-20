menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » John Herdman Datang ke Timnas Indonesia dengan Beban 280 Juta Harapan

John Herdman Datang ke Timnas Indonesia dengan Beban 280 Juta Harapan

John Herdman Datang ke Timnas Indonesia dengan Beban 280 Juta Harapan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman saat menghadiri acara undian ASEAN Championship 2026 di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta, Kamis (15/1). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - John Herdman resmi memulai lembaran baru bersama Timnas Indonesia.

Pelatih asal Inggris itu membawa optimisme besar sejak hari awal kedatangannya dengan tekad mengubah wajah Garuda ke level yang lebih tinggi.

Herdman menggambarkan tim yang kini dia tangani sebagai simbol pembaruan.

Baca Juga:

Dia menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang.

"Ini tanggung jawab besar. Saya senang melihat orang tumbuh berkembang sebagai guru, siap naik ke level berikutnya dan Anda tahu, semoga yang akan menjadi warisan saya adalah saya dapat membantu proses itu."

"Ini Garuda yang baru," tegas Herdman dalam wawancara eksklusif yang tayang di kanal YouTube resmi Timnas Indonesia.

Baca Juga:

Pelatih berusia 50 tahun tersebut tidak menutupi ambisinya.

Dia menyimpan mimpi besar membawa Indonesia tampil di Piala Dunia 2030.

John Herdman resmi memulai lembaran baru bersama Timnas Indonesia. Ada target dan ambisi besar di dalamnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI