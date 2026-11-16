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John Herdman di Mata Alta Ballah, Sisi Lain Pelatih Timnas Indonesia Terungkap

John Herdman di Mata Alta Ballah, Sisi Lain Pelatih Timnas Indonesia Terungkap
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Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - Kesempatan mengikuti training camp (TC) Timnas Indonesia senior menjadi pengalaman berharga bagi Alta Ballah.

Bek Dewa United Banten FC itu tidak hanya mendapatkan kesempatan berlatih bersama skuad Garuda, tetapi juga bisa melihat langsung bagaimana John Herdman membangun tim.

Dari pengalamannya selama TC di Bali, Alta memiliki kesan positif terhadap sosok pelatih Timnas Indonesia tersebut.

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Bukan hanya urusan taktik, perhatian Herdman terhadap hal-hal kecil turut mencuri perhatian Alta.

Dia menilai sang entrenador memiliki standar kerja yang tinggi dalam menangani para pemain.

"Menurut saya, coach John (Herdman) adalah sosok pelatih yang sangat luar biasa. Beliau sangat detail dalam setiap hal yang sangat diperhatikan," katanya.

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Punya Sisi Ramah di Balik Ketegasannya

Alta juga melihat Herdman sebagai sosok yang mampu menjaga keseimbangan dalam memimpin tim. Pelatih asal Inggris tersebut dinilai tidak hanya mengedepankan disiplin, tetapi juga menciptakan suasana komunikasi yang nyaman.

"Selain itu, beliau juga sangat ramah dan terbuka dengan para pemain, tetapi tetap punya ketegasan yang kuat sebagai seorang pelatih," sambungnya.

Alta Ballah punya kesan tersendiri setelah mengenal John Herdman di Timnas Indonesia. Ada sisi menarik sang pelatih yang membuatnya kagum.

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