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John Herdman Ingatkan Timnas Indonesia Jangan Pandang Remeh Timor Leste

John Herdman Ingatkan Timnas Indonesia Jangan Pandang Remeh Timor Leste
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John Herdman saat konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia melawan Timor Leste di Chonburi Stadium, Thailand, Kamis (30/7). Foto: Dokumentasi ASEAN United FC

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia enggan meremehkan kekuatan Timor Leste saat jumpa pada laga kedua ASEAN Championship 2026.

Pelatih John Herdman menilai bahwa tim asuhan Ze Pedro itu berkembang kendati masih belum meraih kemenangan dalam dua laga.

“Kami tidak akan meremehkan kekuatan Timor Leste. Saya menilai bahwa mereka berkembang dari laga pertama ke kedua.”?

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“Mereka mulai mengerti tempo dan ritme bermain yang akan mereka terapkan,” ujar pelatih kelahiran 19 Juli 1975 itu.

Timor Leste menantang Indonesia dengan modal dua kekalahan melawan Vietnam (1-7) dan Singapura (0-2).

Menurut John Herdman hasil tersebut tidak bisa dijadikan patokan sehingga dirinya fokus pada persiapan anak asuhannya sendiri.

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“Sepak bola bukan tentang siapa yang mencetak banyak gol. Ini tentang meraih tiga angka.”

“Dalam sepak bola penting bagaimana memenangkan pertandingan. Untuk itu kami akan fokus pada persiapan kami dan janji akan lebih baik dari laga sebelumnya,” ujar pria asal Consett, Inggris itu.

Timnas Indonesia enggan meremehkan kekuatan Timor Leste saat jumpa pada laga kedua ASEAN Championship 2026, Jumat (31/7).

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