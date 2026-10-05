John Herdman Ingin Akhiri Kutukan Timnas Indonesia saat Jumpa Tailan

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman membawa misi besar menjelang final FIFA ASEAN Cup 2026. Pelatih asal Inggris itu ingin mengakhiri kutukan skuad Garuda yang selalu gagal mengalahkan Tailan dalam empat pertemuan di partai final.

Timnas Indonesia akan menghadapi Tailan pada laga final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10/2026).

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menulis sejarah baru. Pasalnya, Indonesia sudah empat kali berhadapan dengan Tailan di final Piala AFF, tetapi seluruhnya berakhir dengan kegagalan meraih trofi.

Empat kekalahan tersebut terjadi pada final tahun 2000, 2002, 2016, dan 2020.

John Herdman pun sadar betul bahwa sejarah buruk tersebut masih menjadi bayang-bayang bagi Timnas Indonesia. Namun, dia tidak ingin Kevin Diks dan kawan-kawan larut dalam catatan masa lalu.

Sebaliknya, Herdman ingin menjadikan final kali ini sebagai momentum untuk menghentikan tren tersebut.

"Ya, maksud saya, saya sudah melihat sejarah pertandingan sebelumnya," ujar John Herdman di SUGBK, Jakarta, Minggu (4/10/2026).

Menurut Herdman, Tailan memiliki alasan untuk percaya diri karena mempunyai rekam jejak yang lebih baik saat menghadapi Indonesia.