jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mulai memikirkan agenda lanjutan untuk menjaga perkembangan skuad Garuda.

Pelatih asal Inggris itu berharap bisa kembali mengumpulkan para pemain dalam waktu dekat, terutama untuk memperkuat kekompakan tim.

Salah satunya, dia ingin ada kesempatan bagi Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan (TC) pada Januari 2027 mendatang.

Menurutnya, momen libur kompetisi saat Natal dan Tahun Baru dinilai bisa menjadi peluang untuk kembali memanggil para pemain.

Keinginan tersebut disampaikan John Herdman setelah Timnas Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Bali United dalam laga uji coba di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (16/11/2026).

"Saya akan katakan ini, kita harus mengumpulkan grup pemain ini lagi. Saya harap pada Januari ada jeda di mana kompetisi mungkin bisa beristirahat pada libur Natal sehingga kita bisa mengumpulkan pemain-pemain ini lagi dan terus mengembangkan mereka, membangun hubungan," kata John Herdman.

Tambahan waktu berkumpul dianggap penting agar para pemain semakin memahami karakter permainan satu sama lain.

Dengan begitu, John Herdman memiliki kesempatan lebih besar untuk memperluas pilihan pemain dalam menghadapi agenda Timnas Indonesia berikutnya.