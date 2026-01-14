John Herdman Jadi Pelatih Anyar Timnas Indonesia, Beckham Putra Turunkan Ekspektasi
jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Beckham Putra memilih untuk tidak berharap terlalu jauh soal peluang dipanggil ke skuad Timnas Indonesia.
PSSI sendiri telah memperkenalkan pelatih baru yang akan mengarsiteki Timnas Indonesia, yakni John Herdman.
Pria berdarah Inggris itu dikenal memiliki pengalaman panjang di sepak bola dunia.
Beckham sebelumnya menjalani debut di Timnas Indonesia pada era kepelatihan Patrick Kluivert.
Pemain jebolan Akademi Persib itu dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) di Bali pada Mei 2025, menggantikan Septian Bagaskara yang mengalami cedera.
Pada Juni 2025, Beckham menjalani debut resminya bersama Skuad Garuda saat menghadapi Cina pada ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026.
Kini, Timnas Indonesia memasuki era baru menyusul kehadiran John Herdman sebagai pelatih kepala.
Situasi menjadi angin segar bagi pencinta sepak bola Indonesia.
John Herdman jadi pelatih baru Timnas Indonesia, gelandang Persib Beckham Putra minim ekspekstasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Puncaki Klasemen, Persib Bandung Siapkan Langkah Penentu di Putaran Kedua
- Bojan Hodak Berharap Atmosfer GBLA Seperti Ini Terus Dampingi Persib Bandung
- 17 Laga Tanpa Absen, 2 Nama Ini Jadi Kunci Persib Bandung Juara Paruh Musim
- Kakang Berharap Persib Bandung seperti Musim Tahun Lalu
- John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Erick Ajak Semua Elemen Sepak Bola Beri Dukungan
- Melihat Peluang Beckham Putra Dilirik Pelatih John Herdman