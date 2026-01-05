menu
John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Legislator Singgung Kedisiplinan Taktik

John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Legislator Singgung Kedisiplinan Taktik
John Herdman resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia. Foto: REUTERS.

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani berharap John Herdman bisa meningkatkan kualitas dan mememperkuat kedisiplinan taktik Timnas Indonesia dalam upaya meningkatkan prestasi sepak bola nasional.

Lalu berkata demikian demi menyikapi keputusan PSSI yang menunjuk John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia.

"Penunjukan John Herdman diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan Timnas Indonesia, memperkuat kedisiplinan taktik, serta membangun mental bertanding para pemain di setiap level kompetisi,” ujar Lalu kepada awak media, Senin (5/1). 

Dia juga berharap John Herdman bisa membangun fondasi tim yang kuat dan berkelanjutan setelah ditunjuk melatih Jay Idzes cs. 

Legislator fraksi PKB itu kemudian menekankan pentingnya optimalisasi potensi pemain muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi tim nasional.

“John Herdman harus mampu memaksimalkan potensi pemain muda kita sekaligus membangun sistem regenerasi tim yang berkesinambungan,” ujar Lalu.

Legislator Dapil II NTB itu mengatakan pembinaan jangka panjang harus menjadi prioritas utama. 

Hal tersebut mencakup pemilihan pemain yang objektif, baik dari kompetisi dalam negeri maupun pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri, serta membangun kerja sama yang solid dengan klub-klub lokal.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani berharap John Herdman bisa membangun fondasi tim yang kuat dan berkelanjutan.

