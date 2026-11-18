jpnn.com - Peluang memperkuat Timnas Indonesia U-23 terbuka bagi Arlyansyah Abdulmanan dan Zanadin Fariz. Kedua pemain muda tersebut masuk dalam radar pelatih John Herdman setelah menunjukkan penampilan menjanjikan selama mengikuti pemusatan latihan skuad Garuda di Bali.

Pelatih asal Inggris itu secara khusus menyebut nama keduanya saat membahas proyeksi pemain untuk menghadapi SEA Games mendatang.

Arlyansyah yang memperkuat Persija Jakarta dan Zanadin Fariz dari Persik Kediri dinilai masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Herdman melihat keduanya mempunyai pemahaman permainan yang sesuai dengan karakter sepak bola yang ingin diterapkannya.

"Ini merupakan pemusatan latihan pertama mereka bersama kami. Jadi, masih banyak potensi yang bisa dikembangkan dari kedua pemain ini. Keduanya juga berpotensi masuk dalam kelompok pemain U-23 untuk SEA Games," kata Herdman di laman Kita Garuda.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal positif bagi Arlyansyah dan Zanadin yang baru pertama kali mendapat kesempatan memperkuat Timnas Indonesia di bawah arahan Herdman.

Keduanya bahkan langsung berkontribusi dalam terciptanya gol saat Timnas Indonesia menghadapi Bali United pada pertandingan uji coba tertutup, Minggu (15/11/2026).

Gol tersebut tercipta menjelang akhir babak pertama melalui penyelesaian Arlyansyah setelah melakukan kombinasi apik dengan Zanadin. Pertandingan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, itu berakhir imbang 1-1.

Herdman mengapresiasi kerja sama kedua pemain muda tersebut. Menurutnya, kombinasi Arlyansyah dan Zanadin dalam proses terciptanya gol menunjukkan potensi yang menarik.