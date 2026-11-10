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John Herdman Lihat Potensi Baru Tim Geypens, Bisa Jadi Senjata Timnas Indonesia

John Herdman Lihat Potensi Baru Tim Geypens, Bisa Jadi Senjata Timnas Indonesia
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Tim Geypens menjalani sesi latihan dengan Timnas Indonesia. Foto: Bali United.

jpnn.com - Tim Geypens berpeluang memiliki peran lebih luas bersama Timnas Indonesia.

Fleksibilitas pemain Bali United tersebut menarik perhatian pelatih John Herdman yang ingin melihat kemampuannya di beberapa posisi.

Geypens sebelumnya lebih dikenal sebagai bek kiri ketika memperkuat Indonesia pada ajang Piala AFF 2026.

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Namun, kiprahnya bersama Bali United memperlihatkan kemampuan lain yang bisa dimanfaatkan Skuad Garuda.

Tim Geypens Tampil dengan Peran Berbeda di Bali United

Di bawah arahan Johnny Jansen, pemain berusia 21 tahun itu mendapat kesempatan bermain tidak hanya sebagai full back, tetapi juga gelandang bertahan. Geypens bahkan mampu mengisi posisi bek tengah.

Perkembangan tersebut membuat Herdman tertarik mengamati kontribusinya lebih jauh.

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"Geypens sebelumnya bermain sebagai pemain sayap bersama Timnas Indonesia. Namun, di Bali United, saya melihat dia mampu menjalankan tugas sebagai bek maupun gelandang bertahan," ucap Herdman.

John Herdman Ingin Menguji Kemampuan Geypens

Sepanjang musim ini, Geypens sudah tampil dalam sembilan pertandingan Super League dan sekali masuk sebagai pemain pengganti di I.League Cup.

John Herdman melihat potensi berbeda dalam diri Tim Geypens. Pemain Bali United itu ternyata punya kemampuan yang bisa menjadi senjata baru Timnas Indonesia.

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