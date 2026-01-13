John Herdman Mengaku Sudah Kontak Puluhan Pemain Timnas Indonesia, Sinyal Apa Ini?
jpnn.com - PSSI resmi memperkenalkan John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia.
Juru taktik asal Inggris itu diperkenalkan kepada publik dalam acara yang digelar di Hotel Mulya, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026) pagi WIB.
Mantan pelatih Timnas Kanada itu menilai proyek yang ditawarkan PSSI memiliki visi besar.
Herdman pun antusias bekerja sama dengan jajaran federasi untuk membangun Timnas Indonesia ke arah yang lebih baik.
"Bersama Erick Thohir dan anggota exco (PSSI), ini akan menjadi proyek menarik dengan tujuan besar," ucap Herdman.
Pelatih yang membawa Kanada tampil di Piala Dunia 2022 Qatar tersebut menegaskan ambisinya mengangkat level sepak bola Indonesia melampaui pencapaian sebelumnya.
"Kami ingin membawa Indonesia ke tempat yang belum pernah dicapai sebelumnya," tegas Herdman.
Herdman Langsung Bangun Komunikasi dengan Pemain
Herdman juga membeberkan langkah awal yang sudah ia lakukan sejak ditunjuk menangani Timnas Indonesia.
Pelatih baru Timnas Indonesia John Herdman langsung bergerak dengan menghubungi puluhan pemain Timnas Indonesia
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- John Herdman Tentang Ekspektasi Besar Fan Timnas Indonesia, Jadi Tekanan?
- Era Baru Timnas Indonesia Dimulai, John Herdman Pasang Target Besar
- Agenda PSSI Pagi Ini: Perkenalkan Gerbong John Herdman Hingga Rilis Jersei Terbaru Timnas
- PSSI Segera Perkenalkan John Herdman Sebagai Pelatih Baru Timnas Indonesia
- Sumardji Ungkap Alasan Penundaan Perkenalan John Herdman Sebagai Pelatih Baru Timnas
- John Herdman Datang Bukan Sekadar Melatih, PSSI Siapkan Proyek Besar Timnas Indonesia