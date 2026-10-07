John Herdman Mulai Memantau Talenta di Super League untuk Skuad Piala Asia 2027
jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia mulai mengalihkan fokus ke target yang lebih besar setelah sukses mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup 2026.
Pelatih John Herdman kini bersiap membangun skuad yang lebih kuat untuk menghadapi Piala Asia 2027.
Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 bukan menjadi akhir perjalanan bagi Indonesia.
Keberhasilan tersebut menjadi modal penting sebelum Indonesia tampil di Piala Asia 2027 yang berlangsung di Arab Saudi, pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027.
John Herdman menyadari persaingan di level Asia akan jauh lebih berat. Oleh karena itu, pelatih asal Inggris tersebut tidak hanya mengandalkan pemain yang sudah menjadi bagian dari skuad juara.
Herdman mulai membuka peluang bagi munculnya wajah-wajah baru. Bahkan, radar sang pelatih kini juga diarahkan ke kompetisi lokal.
Dia mengaku rutin menyaksikan pertandingan di Indonesia untuk mencari pemain yang dinilai memiliki potensi berkembang dan mampu naik ke level internasional.
"Saya menonton pertandingan-pertandingan lokal. Anak saya bermain di Bali, jadi saya juga menonton beberapa pertandingan Bali United," ujar Herdman.
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman akan mempersiapkan tim menuju Piala Asia 2027. Dia akan memantau pemain baru potensial melalui kompetisi lokal.
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