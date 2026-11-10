John Herdman Panggil 22 Pemain Timnas Indonesia, Ada 5 Wajah Baru

jpnn.com - John Herdman memanggil 22 pemain untuk mengikuti training camp Timnas Indonesia di Bali.

Daftar tersebut menghadirkan sejumlah kejutan. Selain lima pemain yang mendapat kesempatan pertama, Herdman juga kembali membuka pintu bagi beberapa nama yang sempat tidak masuk dalam skuad Garuda.

PSSI resmi mengumumkan nama-nama tersebut pada Selasa (10/11/2026).

Lima Pemain Baru Masuk Radar John Herdman

Alfharezzi Buffon, Alta Ballah, Noah Adnan, Taisei Marukawa, dan Zanadin Fariz menjadi lima nama baru dalam daftar pemanggilan kali ini.

Perhatian khusus tertuju kepada Noah Adnan dan Taisei Marukawa. Keduanya masih berstatus calon pemain naturalisasi sehingga belum memiliki kewarganegaraan Indonesia.

Pemanggilan tersebut menjadi kesempatan bagi Herdman untuk melihat kemampuan mereka secara langsung sebelum menentukan langkah berikutnya.

Di sisi lain, sejumlah pemain yang sebelumnya sempat absen kini kembali mendapat kepercayaan. Mereka di antaranya Mees Hilgers, Adrian Wibowo, dan Rafael Struick.

Hanya Dua Penjaga Gawang yang Dipanggil

Komposisi penjaga gawang juga menjadi salah satu hal menarik dari daftar kali ini. Herdman hanya menyertakan Nadeo Argawinata dan Reza Arya untuk mengikuti pemusatan latihan.