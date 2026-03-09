menu
John Herdman Panggil Elkan Baggott, Daftar Sementara Pemain Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026
Elkan Baggott saat berlatih bersama Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2020. Foto: Dokumentasi PSSI

jpnn.com - Timnas Indonesia mulai melakukan persiapan awal menjelang FIFA Series 2026 dengan memanggil 41 pemain.

Dalam daftar sementara tersebut, terdapat sejumlah nama familier seperti Emil Audero, Maarten Paes, Jay Idzes, Calvin Verdonk, Kevin Diks, Ole Romeny, hingga Nathan Tjoe-A-On.

Pelatih baru Timnas Indonesia John Herdman, juga memberi kesempatan kepada Elkan Baggott dan Ezra Walian untuk kembali berseragam Garuda.

Tercatat, keduanya pernah tampil bersama pada ajang Piala AFF 2020 yang berlangsung di Singapura.

Sejumlah pemain dari BRI Super League juga masuk dalam daftar, yakni Nadeo Argawinata, Rizky Ridho, Jordi Amat, Marc Klok, dan Mauro Zijlstra.

Rencananya, Skuad Garuda akan menggelar pemusatan latihan beberapa pekan sebelum bergulirnya FIFA Series 2026.

Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Jumat (27/3) dan Senin (30/3).

Pada pertandingan pertama, Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis.

Timnas Indonesia melakukan persiapan awal jelang FIFA Series 2026 dengan memanggil 41 pemain, Senin (9/3)

