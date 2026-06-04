John Herdman Pastikan Calvin Verdonk Fit dan Siap Dimainkan Menghadapi Oman Besok

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memastikan bek sayap Calvin Verdonk dalam kondisi fit dan siap diturunkan dalam laga persahabatan FIFA melawan Oman, Jumat (5/6). Ia mengatakan Calvin Verdonk dalam kondisi fit meski sang pemain baru saja mendarat di Jakarta.

"Calvin Verdonk baru saja bergabung. Kondisinya fit. Karena alasan pribadi, dia tidak bisa datang pada awal periode persiapan. Namun dia siap bermain besok," kata Herdman pada sesi jumpa pers prapertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis.

Pada sesi latihan resmi tim di SUGBK Kamis petang, Verdonk menjalani latihan terpisah di sisi lapangan. Di sisi yang sama, terlihat juga Marselino Ferdinan yang diungkap Herdman mengalami cedera hamstring.

Latihan resmi tersebut diikuti 23 pemain, termasuk dua calon pemain naturalisasi yang tidak masuk skuad final untuk dua laga persahabatan FIFA pada Juni yaitu Luke Vickery dan Mitchell Baker.

Menurut Herdman, Verdonk bisa saja bermain sejak awal kontra Oman. Akan tetapi, itu tergantung kondisi fisiknya.

"Dia mungkin menjadi starter, atau mungkin kami memasukkannya di tengah pertandingan. Kami harus mempertimbangkan tingkat kesiapannya dan memastikan semua keputusan yang kami ambil mengutamakan keselamatan pemain," kata pelatih asal Inggris itu.

Dalam kesempatan yang sama, Herdman juga turut memuji kualitas yang dimiliki Verdonk yang musim ini bermain di Liga Prancis bersama LOSC Lille pada musim 2025/2026.

Pada musim pertamanya di Prancis, Verdonk tampil 26 kali secara keseluruhan, termasuk 18 kali di Liga Prancis dan tujuh kali di Liga Europa.