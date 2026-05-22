John Herdman Pilih Menonton Persija di JIS Ketimbang Lihat Laga Persib

jpnn.com, JAKARTA - Laga Persija Jakarta melawan Semen Padang rencananya akan dihadiri langsung oleh pelatih Timnas Indonesia John Herdman.

Juru taktik kelahiran 19 Juli 1975 itu memilih datang ke Jakarta International Stadium, Sabtu (23/5), ketimbang menyaksikan pesta perayaan juara Persib Bandung.

“Saya akan menonton pertandingan Persija. Saya ingin melihat beberapa pemain secara langsung karena itu langkah penting," ujar Herdman.

Manajer asal Inggris tersebut tampaknya ingin melihat langsung beberapa pemain Persija yang dipanggil ke pemusatan latihan jelang FIFA Matchday.

Tercatat beberapa penggawa Macan Kemayoran yang masuk lis ada Witan Sulaeman, Shayne Pattynama, Fajar Fathurrahman, hingga Eksel Runtukahu.

“Ketika pelatih di stadion dan pemain tahu dirinya sedang dipantau, apakah mereka masih bisa tampil baik?” katanya.

"Itu yang ingin saya lihat. Saya juga tertarik dengan beberapa pemain di Persija," ujar Herdman.

Menarik diikuti langkah John Herdman bersama Timnas Indonesia seusai kompetisi Super League 2025/26 selesai.