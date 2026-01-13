menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » John Herdman-PSSI Bersinergi Cari Pemain Diaspora Baru untuk Tambah Kekuatan

John Herdman-PSSI Bersinergi Cari Pemain Diaspora Baru untuk Tambah Kekuatan

John Herdman-PSSI Bersinergi Cari Pemain Diaspora Baru untuk Tambah Kekuatan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
John Herdman bersama Ketum PSSI, Erick Thohir seusai diperkenalkan ke publik di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (13/1). Foto: Instagram/@erickthohir

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman tidak menutup kemungkinan mencari pemain diaspora baru.

Manajer kelahiran 19 Juli 1975 itu tercatat punya filosofi yang kuat sehingga membutuhkan pemain berpengalaman di level besar untuk menunjang strateginya.

“Saya rasa kalau Anda melihat perjalanan saya bersama Kanada, saya punya filosofi yang sangat jelas.”

Baca Juga:

“Untuk bisa bersaing di panggung dunia, kami membutuhkan pemain level satu dan dua, pemain yang bermain di lima liga top dunia," ujar mantan pelatih Toronto FC itu.

Tidak berlebihan jika banyak pemain diaspora yang tertarik membela Timnas Indonesia mengikuti jejak pemain sebelumnya.

Adanya atensi besar dari para penggemar Indonesia membuat pemain diaspora rela berganti kewarganegaraan.

Baca Juga:

John Herdman juga tidak menutup kemungkinan memanggil beberapa pemain diaspora baru untuk menambah kekuatan timnya.

“Timnas Indonesia sekarang berada di tahap di mana banyak orang ingin bermain untuk negara ini.” 

Pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman tidak menutup kemungkinan mencari pemain diaspora baru seusai diperkenalkan ke publik Selasa (13/1)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI