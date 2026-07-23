John Herdman Puas TC di Bali, Modal Timnas Indonesia Tatap Piala AFF 2026
jpnn.com - Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang laga perdana Piala AFF 2026 melawan Kamboja di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7/2026).
Di tengah fokus mematangkan strategi, pelatih John Herdman melontarkan pujian terhadap Bali United Training Center yang menjadi markas pemusatan latihan skuad Garuda.
Pelatih asal Inggris itu menilai fasilitas tersebut sudah berstandar dunia dan layak menjadi contoh perkembangan sepak bola Indonesia.
Menurut Herdman, pusat latihan itu telah memenuhi seluruh kebutuhan tim sehingga para pemain dapat menjalani persiapan secara maksimal.
"Fasilitas di sini berkelas dunia. Saya pikir tempat seperti ini menunjukkan kepada semua orang eperti apa masa depan sepak bola Indonesia bisa berkembang," kata Herdman.
Herdman juga mengaku terkesan dengan suasana selama hampir tiga pekan menjalani pemusatan latihan di Bali.
Selain fasilitas modern, sambutan masyarakat sekitar membuat seluruh anggota tim merasa nyaman mengikuti program latihan.
"Ini adalah fasilitas dan venue berstandar dunia. Selain itu, masyarakat di sini juga sangat luar biasa dan menyambut kami dengan baik. Karena itu, kami sangat menikmati pemusatan latihan yang sedang berlangsung," ujarnya.
Pelatih John Herdman mengaku puas dengan fasilitas di Bali selama Timnas Indonesia menjalani TC. Skuat Garuda pun sudah siap menyambut Piala AFF 2026.
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