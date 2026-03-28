John Herdman Puas Timnas Indonesia Pesta Gol, tapi Langsung Kirim Warning
jpnn.com - Timnas Indonesia melangkah mantap ke final FIFA Series 2026 setelah menumbangkan Saint Kitts and Nevis dengan skor telak 4-0.
Duel Indonesia vs Saint Kitts and Nevis digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (27/3/2026) malam WIB.
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tak menutupi rasa puasnya melihat performa Jay Idzes dan kawan-kawan.
Dia menilai anak asuhnya mampu menjalankan rencana permainan dengan baik sejak awal hingga akhir pertandingan.
"Kami sudah menetapkan target sebelum pertandingan, yakni mencetak empat gol tanpa kebobolan."
"Selain itu, kami juga ingin memberi kesempatan bermain kepada beberapa pemain," ucap pelatih asal Inggris itu.
Meski hasilnya memuaskan, mantan pelatih Timnas Kanada itu tetap menyoroti sejumlah aspek yang perlu dibenahi, salah satunya efektivitas dalam memanfaatkan bola mati.
"Kami masih terus mengasah kemampuan dalam situasi bola mati. Namun, transisi permainan sudah berjalan cukup baik dan itu membuat saya puas," jelasnya.
Timnas Indonesia tampil dominan dengan kemenangan 4-0, tetapi John Herdman justru menyoroti hal yang masih jadi pekerjaan rumah. Apa itu?
- Update Ranking FIFA: Timnas Indonesia Tersenyum, Malaysia Hancur Lebur
- Kemenangan Timnas Indonesia dari Saint Kitts and Nevis Itu Kecil
- Kolaborasi Beckham–Ole Romeny Bawa Timnas Indonesia Pesta Gol Lawan Saint Kitts and Nevis
- Beckham Putra Cetak Gol Pertama dan Kedua Timnas Indonesia Era Herdman
- Sesaat Lagi Era Baru Timnas Indonesia di Bawah John Herdman Tampil, Ada Hujan Gol?
- Menjelang Debut John Herdman, Bojan Hodak Prediksi Hasil Timnas Indonesia