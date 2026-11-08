John Herdman Punya Misi Khusus di TC Timnas Indonesia, Wajah Baru Jadi Sorotan

jpnn.com - Pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali pada periode FIFA Matchday November 2026 bukan sekadar agenda untuk menjaga kebugaran pemain. Pelatih John Herdman memiliki misi khusus yang ingin dituntaskan, yakni memperkuat komposisi skuad Garuda sebelum kembali menghadapi persaingan di level internasional.

TC di Bali tersebut rencananya digelar selama tujuh hari. Selain memanggil pemain yang sudah menjadi langganan tim nasional, John Herdman juga membuka pintu bagi sejumlah pemain baru.

Kesempatan tersebut menjadi bagian dari upaya Herdman mencari tambahan kekuatan di setiap posisi. Ia ingin mengetahui potensi pemain yang belum banyak mendapatkan kesempatan sekaligus melihat kemampuan mereka saat berlatih bersama para pemain inti.

"Kami akan melibatkan kombinasi pemain dari skuad utama dan sejumlah pemain baru. Ini menjadi kesempatan untuk mengevaluasi potensi mereka, memperdalam pemahaman taktik, serta memperkuat kerja sama antarpemain dalam tim nasional," ujar Herdman dalam rilis PSSI.

Misi tersebut menjadi makin penting setelah Timnas Indonesia dipastikan tidak memiliki agenda pertandingan internasional pada FIFA Matchday November 2026. Rencana menghadapi Yordania dan Kuwait yang sempat dijajaki PSSI akhirnya tidak dapat terlaksana.

Eskalasi situasi keamanan di kawasan Timur Tengah turut menjadi pertimbangan untuk tidak melanjutkan rencana pertandingan di wilayah tersebut. Penundaan Piala Asia AFC juga membuat tim pelatih harus menyesuaikan program persiapan.

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Namun, Herdman memastikan periode November tetap akan dimanfaatkan untuk kegiatan tim nasional. Bali dipilih sebagai lokasi pemusatan latihan guna melanjutkan persiapan Timnas Indonesia menuju Kualifikasi Piala Dunia.

"Menyusul penundaan Piala Asia AFC serta mempertimbangkan eskalasi situasi regional di Timur Tengah, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan agenda pertandingan yang sebelumnya direncanakan di kawasan tersebut," kata Herdman.