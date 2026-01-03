John Herdman Resmi jadi Pelatih Timnas Indonesia, Catatan Prestasinya Lumayan

jpnn.com - JAKARTA - PSSI resmi mengontrak John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia, Sabtu (3/1).

Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan kehadiran pria kelahiran 19 Juli 1975 itu merupakan titik balik sepak bola Indonesia.

Diharapkan, pengalaman yang dimiliki Herdman membuat skuad Garuda terbang tinggi meraih mimpi tembus putaran final Piala Dunia.

“Ini adalah momen di mana PSSI dan sepak bola Indonesia masuk ke era baru, ditangani pelatih level lolos ke Piala Dunia,” ujar Erick.

PSSI mengikat John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia dengan kontrak dua tahun dan opsi perpanjangan dua musim.

Nantinya nakhoda asal Inggris tersebut tidak hanya menukangi level senior, tetapi juga Timnas U-23 Indonesia.

John Herdman dianggap menjadi sosok tepat pengganti Patrick Kluivert dengan pengalaman yang dimiliki baik dari tim putra maupun putri.

Bersama tim putri Kanada tercatat pria asal Consett tersebut mengantarkan ke Piala Dunia 2007 dan 2011 serta mempersembahkan perunggu Olimpiade London 2012 dan Rio 2016.