John Herdman Sambut Positif Uji Coba Lawan Oman, Ada Hal Penting di Laga Ini

jpnn.com - Timnas Indonesia akan menghadapi laga uji coba melawan Oman dan Mozambik sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Asia 2027.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyebut laga melawan Oman (5/6) akan menjadi ujian awal sebelum tampil di turnamen akbar antarnegara Asia tersebut.

Tim berjuluk Al-Ahmar itu dinilai memiliki karakter permainan yang mirip dengan Qatar, salah satu lawan yang akan dihadapi di Piala Asia mendatang.

"Saya rasa Oman memberi kami ujian yang sangat bagus. Kami ingin menghadapi tim dari Pot 1 atau Pot 2 Asia, dan PSSI berhasil mewujudkannya. Itu sangat penting," ujar pelatih asal Inggris itu.

Pria kelahiran 19 Juli 1975 itu menilai tim-tim Asia Barat memiliki karakter khas, terutama dari segi kekuatan fisik dan disiplin permainan.

Jay Idzes dan kolega diharapkan dapat beradaptasi dengan baik menghadapi Oman yang dikenal kuat dalam organisasi bertahan.

"Kami belum terlalu mengenal mereka. Mereka atletis, kuat dalam transisi, dan kemungkinan bermain low block seperti banyak tim Asia."

"Jadi ini akan menjadi tes yang bagus karena informasi tentang mereka juga terbatas,” ungkap John.