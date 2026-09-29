John Herdman Sebut Kartu Merah Thom Haye sebagai Berkah, Kok Bisa?

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menanggapi kartu merah Thom Haye yang membuat skuad Garuda harus bermain dengan 10 pemain. Herdman menyebut insiden tersebut sebagai "berkah sekaligus kutukan".

Timnas Indonesia bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-37 setelah Thom Haye mendapat kartu merah langsung dalam pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (28/9/2026).

Haye diusir setelah dianggap melakukan pelanggaran terhadap winger Malaysia, Arif Aiman. Keputusan tersebut membuat Indonesia harus menjalani lebih dari separuh pertandingan dengan 10 pemain.

Situasi itu membuat perjuangan Indonesia untuk membongkar pertahanan Malaysia semakin berat. Hingga laga berakhir, kedua tim gagal mencetak gol dan harus puas berbagi poin setelah bermain 0-0.

Meski kehilangan salah satu gelandangnya, Herdman tidak ingin memperdebatkan keputusan wasit. Pelatih asal Inggris itu mengaku sudah mengalami berbagai situasi terkait keputusan pengadil selama 25 tahun berkarier sebagai pelatih.

"Begini, saya sudah berkecimpung di dunia sepak bola selama 25 tahun sebagai pelatih dan telah menjalani begitu banyak pertandingan," ujar Herdman.

"Saya pernah beruntung dalam pertandingan berkat keputusan wasit, dan saya juga pernah mengalami nasib buruk. Yang saya pelajari adalah semuanya akan seimbang seiring berjalannya waktu."

Alih-alih menjadikan kartu merah sebagai alasan kegagalan meraih kemenangan, Herdman melihat insiden tersebut sebagai ujian bagi mental anak asuhnya.