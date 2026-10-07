John Herdman Siapkan 2 Laga Besar untuk Timnas Indonesia
jpnn.com - John Herdman sudah memikirkan rencana setelah membawa Timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026.
Pelatih asal Inggris itu telah menyiapkan agenda penting pada FIFA Matchday November.
Indonesia bakal menjalani dua pertandingan pada periode tersebut.
Agenda Uji Coba Timnas Indonesia
Herdman melihat kedua laga itu sebagai bagian dari tahapan yang harus dilewati sebelum skuad Garuda memasuki persiapan akhir menuju Piala Asia 2027.
"Nanti akan ada waktu yang tepat untuk mengumumkannya, tetapi dua pertandingan besar," ucapnya.
Sebelumnya, Yordania sempat disebut sebagai salah satu kandidat lawan Timnas Indonesia. Namun, belum ada kepastian mengenai negara tersebut maupun calon lawan lainnya.
Jalan Menuju Piala Asia 2027
Agenda November menjadi salah satu kesempatan terakhir Herdman untuk menguji skuad sebelum Piala Asia 2027 di Arab Saudi pada Januari-Februari.
Setelah membawa Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026, Herdman kini harus memastikan tim tetap berkembang.
John Herdman sudah memikirkan rencana setelah membawa Timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026.
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