menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » John Herdman Siapkan 2 Laga Besar untuk Timnas Indonesia

John Herdman Siapkan 2 Laga Besar untuk Timnas Indonesia

John Herdman Siapkan 2 Laga Besar untuk Timnas Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - John Herdman sudah memikirkan rencana setelah membawa Timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Pelatih asal Inggris itu telah menyiapkan agenda penting pada FIFA Matchday November.

Indonesia bakal menjalani dua pertandingan pada periode tersebut.

Baca Juga:

Agenda Uji Coba Timnas Indonesia

Herdman melihat kedua laga itu sebagai bagian dari tahapan yang harus dilewati sebelum skuad Garuda memasuki persiapan akhir menuju Piala Asia 2027.

"Nanti akan ada waktu yang tepat untuk mengumumkannya, tetapi dua pertandingan besar," ucapnya.

Sebelumnya, Yordania sempat disebut sebagai salah satu kandidat lawan Timnas Indonesia. Namun, belum ada kepastian mengenai negara tersebut maupun calon lawan lainnya.

Baca Juga:

Jalan Menuju Piala Asia 2027

Agenda November menjadi salah satu kesempatan terakhir Herdman untuk menguji skuad sebelum Piala Asia 2027 di Arab Saudi pada Januari-Februari.

Setelah membawa Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026, Herdman kini harus memastikan tim tetap berkembang.

John Herdman sudah memikirkan rencana setelah membawa Timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI