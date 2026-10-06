John Herdman 'Singkirkan' Para Penyerang, Keputusan Itu Bawa Timnas Indonesia Juara

jpnn.com - Timnas Indonesia harus melewati drama panjang saat menghadapi Tailan pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10/2026) malam.

Di tengah ketegangan pertandingan, John Herdman ternyata menyimpan satu keputusan yang cukup berani. Pelatih asal Inggris itu menyiapkan pilihan yang tidak biasa untuk menghadapi salah satu momen paling menentukan dalam laga.

Keputusan tersebut terlihat ketika Indonesia dan Tailan harus menyelesaikan pertandingan melalui adu penalti.

Herdman justru tidak menempatkan para penyerang sebagai pilihan utama. Empat pemain belakang, Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott, dan Shayne Pattynama dipercaya menjadi algojo.

Pilihan tersebut terbukti tepat. Keempatnya sukses menjalankan tugas dan membantu Timnas Indonesia menang 4-2 dalam adu penalti. Sebelummya, kedua tim bermain imbang 2-2 di waktu normal.

Herdman Sudah Menyiapkan Skenario

Keputusan tersebut bukan perjudian tanpa perhitungan. Herdman mengungkapkan bahwa tim pelatih sudah berlatih menghadapi kemungkinan adu penalti sehari sebelum final.

Performa pemain dalam latihan kemudian menjadi pertimbangan utama untuk menentukan algojo.

"Kami memang sudah menyiapkan skenario penalti. Dari latihan itu, kami bisa melihat siapa yang paling tenang dan mampu mengeksekusi dengan baik," ucapnya.