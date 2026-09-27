John Herdman Tak Anggap Remeh Malaysia, Timnas Indonesia Siap Jalani Laga Penentu

jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman antusias menatap laga akbar pada FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Malaysia.

Juru taktik kelahiran 19 Juli 1975 itu menyebut anak asuhnya sudah sangat siap menghadapi Malaysia.

Apalagi, rivalitas kedua negara sangat tinggi sehingga menambah atmosfer tersendiri dalam pertandingan tersebut.

"Saya sangat bersemangat menghadapi laga besar ini. Ini benar-benar pertandingan penentu," ujar Herdman.

"Saya pikir pertandingan seperti ini membutuhkan kemampuan terbaik dari para pemain. Saya rasa kami memiliki beberapa pemain top di tim yang sudah sangat menantikan momen seperti ini."

John Herdman berharap dukungan penggemar yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, bisa memberikan energi tambahan kepada para pemainnya di lapangan.

Antusiasme tersebut cukup beralasan karena laga melawan Malaysia memang selalu mendapat perhatian besar dari para pencinta sepak bola nasional.

"Bermain di stadion yang penuh dalam sebuah laga derbi sangat berarti bagi semua orang," ujar pria asal Consett itu.