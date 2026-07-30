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John Herdman Tak Mau Ambil Risiko, Siapkan Rotasi Kontra Timor Leste

John Herdman Tak Mau Ambil Risiko, Siapkan Rotasi Kontra Timor Leste
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Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Padatnya jadwal Piala AFF 2026 memaksa Pelatih Timnas Indonesia John Herdman harus memutar otak.

Menjelang menghadapi Timor Leste pada laga kedua Grup A Piala AFF 2026, Herdman mengisyaratkan akan merombak komposisi pemain demi menjaga kebugaran skuad sepanjang turnamen.

Pertandingan Timor Leste vs Indonesia akan digelar di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat (31/7/2026).

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Waktu pemulihan yang singkat setelah laga kontra Kamboja membuat rotasi pemain menjadi pilihan yang sulit dihindari.

Herdman menegaskan tidak ingin memaksakan pemain yang baru saja menghabiskan energi selama 90 menit. Menurutnya, kondisi fisik menjadi faktor penting agar performa Timnas Indonesia tetap terjaga hingga akhir turnamen.

"Turnamen ini bagi beberapa pemain seperti masa pramusim. Mereka belum terbiasa bermain selama 90 menit. Ada pemain seperti Rizky Ridho, Dony Tri, Sandy Walsh, dan Thom Haye yang bermain penuh saat melawan Kamboja," ujar Herdman.

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Pelatih asal Inggris itu mengungkapkan timnya masih menghadapi beberapa kendala. Selain ada pemain yang mengalami cedera, sejumlah nama juga datang ke timnas tanpa menit bermain yang cukup bersama klub.

Karena itu, kondisi setiap pemain harus dikelola dengan cermat agar tetap siap menjalani jadwal pertandingan yang padat.

Timnas Indonesia akan menghadapi Timor Leste di laga kedua Piala AFF 2026. Pelatih John Herdman menyiapkan rotasi pemain demi menjaga kebugaran timnya.

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