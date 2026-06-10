John Herdman Tak Sembunyikan Kekaguman, Elkan Baggott Tampil Bak Pejuang

jpnn.com - Keberhasilan Timnas Indonesia menyapu bersih dua laga FIFA Matchday Juni 2026 tak lepas dari solidnya lini pertahanan.

Pelatih John Herdman secara khusus memberikan apresiasi kepada Elkan Baggott yang tampil impresif dalam menjaga jantung pertahanan Garuda.

Indonesia menutup FIFA Matchday dengan kemenangan 1-0 atas Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (10/6/2026).

Hasil tersebut melengkapi kemenangan 3-0 atas Oman beberapa hari sebelumnya sekaligus membuat Timnas Indonesia mencatatkan dua clean sheet beruntun.

Di balik rapatnya pertahanan Indonesia, nama Elkan Baggott menjadi salah satu pemain yang paling menonjol.

Bek Ipswich Town itu tampil disiplin sejak awal laga saat dipercaya mengisi lini belakang bersama Rizky Ridho dan Kevin Diks.

Sepanjang pertandingan melawan Mozambik, Baggott tampil dominan dalam menghalau ancaman lawan.

Berdasarkan data Lapangbola, pemain berusia 23 tahun tersebut mencatatkan dua tekel sukses, sembilan sapuan, dan memenangi lima duel udara.