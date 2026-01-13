menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » John Herdman Tentang Ekspektasi Besar Fan Timnas Indonesia, Jadi Tekanan?

John Herdman Tentang Ekspektasi Besar Fan Timnas Indonesia, Jadi Tekanan?

John Herdman Tentang Ekspektasi Besar Fan Timnas Indonesia, Jadi Tekanan?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
John Herdman saat perkenalannya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Foto: PSSI.

jpnn.com - PSSI resmi membuka lembaran baru dengan memperkenalkan John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia.

Sosok asal Inggris tersebut diperkenalkan kepada publik dalam acara yang digelar di Hotel Mulya, Senayan, Selasa (13/1/2026) pagi WIB.

Agenda tersebut turut dihadiri jajaran elite PSSI, termasuk Ketua Umum Erick Thohir, Wakil Ketua Umum I Zainudin Amali, serta sejumlah anggota Komite Eksekutif.

Baca Juga:

Herdman tiba di Indonesia tidak seorang diri. Dia datang bersama keluarga dan mengaku momen ini menjadi pengalaman baru baginya.

Pelatih berusia 50 tahun itu menilai kerja sama dengan PSSI menjadi tantangan menarik yang sarat ambisi besar ke depan.

"Ini pengalaman baru bagi saya dan keluarga datang ke sini (Indonesia, red)."

Baca Juga:

"Bersama Erick Thohir dan anggota exco (PSSI), ini akan menjadi proyek menarik dengan tujuan besar," ucap Herdman.

Terkait tekanan dan ekspektasi besar dari publik, Herdman menyatakan dirinya siap menghadapi tantangan tersebut.

PSSI resmi membuka lembaran baru dengan memperkenalkan John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI