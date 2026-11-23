John Herdman Terancam Tak Lagi Tangani Timnas U-23, Erick Thohir Siapkan Pelatih Baru
jpnn.com, JAKARTA - PSSI mulai menyiapkan skenario perubahan besar di jajaran pelatih Timnas Indonesia U-23.
Pelatih John Herdman berpeluang melepas tanggung jawab menangani Garuda Muda seiring rencana federasi menunjuk pelatih khusus untuk kelompok umur tersebut.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan pembahasan mengenai pencarian pelatih baru sudah dilakukan bersama Badan Tim Nasional (BTN).
Langkah ini diambil agar persiapan setiap kelompok timnas tidak terganggu oleh padatnya kalender pertandingan pada 2027.
Erick menilai Timnas Indonesia membutuhkan pembagian tugas yang lebih jelas. Sebab, tahun depan menjadi periode sibuk bagi seluruh level tim nasional, mulai dari kelompok U-17, U-20, U-23 hingga senior.
"U-17 kita masuk Piala Asia, U-20 masuk Piala Asia, senior masuk Piala Asia, U-23-nya persiapan SEA Games. Jadi, Badan Tim Nasional sudah diskusi, kayaknya harus ada alternatif pelatih Timnas U-23," kata Erick kepada awak media.
Situasi tersebut membuat posisi John Herdman sebagai pelatih rangkap jabatan mulai dievaluasi. Selama ini, juru taktik asal Kanada itu dipercaya menangani Timnas Indonesia senior sekaligus U-23.
Namun, PSSI tampaknya tidak ingin membebani Herdman dengan dua tanggung jawab besar ketika agenda kedua tim berpotensi berlangsung berdekatan.
PSSI berencana melepas John Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia U-23 agar difokuskan melatih timnas senior. PSSI akan mencari pelatih baru.
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