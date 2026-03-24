John Herdman Tersenyum Puas, Timnas Indonesia Pamer Mental Baja

jpnn.com, JAKARTA - Kesabaran Timnas Indonesia akhirnya berbuah manis saat membungkam Timor Leste 3-0 pada laga kedua Grup A Piala AFF 2026.

Pelatih John Herdman menyebut kemenangan itu bukan sekadar tambahan tiga poin, melainkan bukti nyata timnya kini memiliki mental tangguh untuk menuntaskan pertandingan di momen-momen paling krusial.

Meski sempat menemui kebuntuan selama lebih dari satu jam, ia melihat anak asuhnya tidak kehilangan kesabaran dan tetap disiplin menjalankan strategi hingga peluang akhirnya datang.

Gol pembuka Shayne Pattynama pada menit ke-74 menjadi titik balik pertandingan.

Setelah itu, Timor Leste tak mampu lagi membendung gempuran Timnas Indonesia yang makin agresif.

Thom Haye menambah keunggulan pada menit ke-78, sebelum Mitchell Baker memastikan kemenangan telak lewat gol ketiga di menit ke-81.

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Herdman menyebut keberhasilan mencetak tiga gol dalam periode krusial menunjukkan karakter kuat yang mulai terbentuk di dalam tim.

Menurutnya, para pemain mampu menjaga fokus, saling mendukung, dan tetap solid ketika pertandingan memasuki momen paling menentukan.