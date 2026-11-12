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John Herdman Uji Taisei Marukawa, Persaingan di Timnas Indonesia Memanas

John Herdman Uji Taisei Marukawa, Persaingan di Timnas Indonesia Memanas
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Winger Dewa United Taisei Marukawa. Foto: Dewa United.

jpnn.com - Pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali menjadi kesempatan penting bagi Taisei Marukawa untuk menunjukkan kualitasnya.

Pemain Dewa United tersebut mendapat panggilan dari John Herdman meskipun proses naturalisasinya belum rampung.

Kehadiran Marukawa menambah pilihan bagi Herdman dalam menyusun komposisi skuad Garuda. Pemanggilan ini sekaligus membuka persaingan baru di sektor penyerangan menjelang agenda internasional berikutnya.

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Marukawa memiliki fleksibilitas yang bisa menjadi nilai tambah bagi Timnas Indonesia. Selain beroperasi sebagai pemain sayap, pesepak bola berusia 29 tahun itu juga mampu mengisi posisi gelandang serang.

Kemampuan tersebut membuatnya berpeluang menawarkan variasi permainan berbeda.

Herdman pun bisa mengamati secara langsung bagaimana Marukawa beradaptasi dengan kebutuhan taktik tim selama TC di Bali.

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Persaingan di sektor ofensif Timnas Indonesia selama ini cukup ketat. Ragnar Oratmangoen, Marselino Ferdinan, Luke Vickery, Egy Maulana Vikri, hingga Miliano Jonathans menjadi beberapa opsi di posisi sayap.

Marukawa berpotensi bersaing dengan Marselino Ferdinan yang kerap dipercaya mengisi starting line up.

Pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali menjadi kesempatan penting bagi Taisei Marukawa untuk menunjukkan kualitasnya.

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