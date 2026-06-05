John Herdman Ukir Sejarah, Timnas Indonesia Akhiri Penantian 38 Tahun Lawan Oman

jpnn.com - Timnas Indonesia meraih kemenangan meyakinkan dalam laga FIFA Matchday menghadapi Oman.

Berlaga di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (5/6/2026), tim asuhan John Herdman menang dengan skor 3-0.

Gol kemenangan Skuad Garuda dicetak Justin Hubner pada menit ke-12, Ole Romeny (26'), dan Ragnar Oratmangoen (55').

Sepanjang laga, Timnas Indonesia tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 58 persen, sedangkan Oman mencatatkan 42 persen.

Lini belakang yang dikawal Rizky Ridho, Elkan Baggott, dan Justin Hubner tampil solid dalam meredam serangan lawan.

Penampilan gemilang juga ditunjukkan Emil Audero. Kiper berusia 29 tahun itu berhasil menggagalkan tendangan penalti Sultan Alrushadi pada menit ke-36.

Kemenangan tersebut sekaligus mengakhiri puasa kemenangan Timnas Indonesia atas Oman yang berlangsung selama 38 tahun.

Berdasarkan catatan pertemuan kedua tim, terakhir kali Indonesia mengalahkan Oman terjadi pada ajang King's Cup 1988 dengan skor 3-0.