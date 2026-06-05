menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » John Herdman Ukir Sejarah, Timnas Indonesia Akhiri Penantian 38 Tahun Lawan Oman

John Herdman Ukir Sejarah, Timnas Indonesia Akhiri Penantian 38 Tahun Lawan Oman

John Herdman Ukir Sejarah, Timnas Indonesia Akhiri Penantian 38 Tahun Lawan Oman
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Oman pada FIFA Matchday Juni 2026. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas Indonesia meraih kemenangan meyakinkan dalam laga FIFA Matchday menghadapi Oman.

Berlaga di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (5/6/2026), tim asuhan John Herdman menang dengan skor 3-0.

Gol kemenangan Skuad Garuda dicetak Justin Hubner pada menit ke-12, Ole Romeny (26'), dan Ragnar Oratmangoen (55').

Baca Juga:

Sepanjang laga, Timnas Indonesia tampil dominan dengan penguasaan bola mencapai 58 persen, sedangkan Oman mencatatkan 42 persen.

Lini belakang yang dikawal Rizky Ridho, Elkan Baggott, dan Justin Hubner tampil solid dalam meredam serangan lawan.

Penampilan gemilang juga ditunjukkan Emil Audero. Kiper berusia 29 tahun itu berhasil menggagalkan tendangan penalti Sultan Alrushadi pada menit ke-36.

Baca Juga:

Kemenangan tersebut sekaligus mengakhiri puasa kemenangan Timnas Indonesia atas Oman yang berlangsung selama 38 tahun.

Berdasarkan catatan pertemuan kedua tim, terakhir kali Indonesia mengalahkan Oman terjadi pada ajang King's Cup 1988 dengan skor 3-0.

Rekor tanpa kemenangan Timnas Indonesia melawan Oman selama 38 tahun akhirnya pecah di era John Herdaman, Jumat (5/6)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI