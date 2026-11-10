John Herdman Umumkan 22 Pemain Timnas Indonesia, Persib Bandung Cuma Kirim 1 Pemain
jpnn.com - Persib Bandung hanya memiliki satu wakil dalam pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia pada periode FIFA Matchday November 2026.
Dia adalah Ragnar Oratmangoen yang masuk dalam daftar 22 pemain pilihan pelatih John Herdman.
Ragnar menjadi satu-satunya pemain Maung Bandung yang mendapat panggilan untuk mengikuti TC Timnas Indonesia di Bali pada 9-17 November 2026.
Pemanggilan ini menjadi kesempatan bagi Ragnar untuk kembali menunjukkan kualitasnya bersama Skuad Garuda. Selain itu, dia juga berpeluang memperkuat posisinya di bawah arahan John Herdman yang tengah membangun fondasi tim menuju Kualifikasi Piala Dunia 2030.
Dalam agenda kali ini, Herdman memilih menggelar TC selama tujuh hari.
Keputusan tersebut diambil setelah rencana pertandingan di kawasan Timur Tengah dibatalkan menyusul perkembangan situasi regional dan penundaan Piala Asia 2027.
Program latihan di Bali difokuskan pada peningkatan kualitas permainan, penguatan kedalaman skuad, serta membangun kekompakan antarpemain.
Bagi Ragnar, kesempatan ini juga menjadi momentum untuk menunjukkan kontribusinya di lini serang Timnas Indonesia.
Persib hanya mengirimkan satu nama ke Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday November 2026. Berikut nama pemainnya.
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