John Herdman Ungkap Alasan Memilih Jens Raven Gantikan Mauro Zijlstra

jpnn.com - JAKARTA - Jens Raven dipanggil masuk Tim Nasional Indonesia menggantikan Mauro Zijlstra yang mengalami cedera. Mauro Zijlstra tak dimasukkan untuk laga terakhir FIFA Series 2026 antara Timnas Indonesia vs Bulgaria Senin (30/3) malam.

Sebagai gantinya, Raven yang sebelumnya sudah masuk skuad awal yang berjumlah 41 pemain, dipanggil oleh Pelatih Timnas Indonesia John Herdman.

Adapun Herdman mengungkapkan alasan memilih memasukkan nama Jens Raven daripada nama-nama lainnya untuk menggantikan Mauro Zijlstra yang dicoret karena cedera.

Menurut Herdman, pilihan nama yang jatuh kepada Raven adalah karena dia menyukai beberapa hal yang dimiliki oleh penyerang Bali United tersebut.

"Saya sempat melihat Jens bermain di laga pramusim di Bali, melihatnya langsung. Saya menyukai beberapa hal dari dirinya. Dia masih sangat muda dan bisa menjadi bagian dari masa depan tim," kata Herdman di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (29/3), setelah memimpin latihan tim.

Masuknya Jens membuatnya mempunyai kesempatan untuk melakukan debut di tim senior Indonesia. Sebelumnya, karier internasional Jens banyak dihabiskan di tim kelompok umur, dengan total 29 caps yang tersebar dari tim U-19 sampai U-23.

Herdman hadirnya Jens di tim senior akan membuat striker muda tersebut mendapatkan banyak pelajaran berharga.

"Mungkin dia akan mendapat menit bermain, mungkin juga tidak, tetapi dengan berada di sini, dia akan belajar setiap hari," jelas Herdman.